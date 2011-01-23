Набор текста со скан. страниц (16 выпусков)

Добрый День! Уважаемые Отличники Скоростного набора текста!

Требуется набрать на Английском языке тексты (диалоги) со скан страниц.

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Объём текстов - различный но не более 22-24 страниц для обработки!

Все номера для набора предоставляются сразу и результат сразу, за месяц! (можно быстрее)

Оплата за работу - номер - 5$!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney!

Прилагается скан страницы и полностью один номер из десяти. (объёмы практически одинаковые!)

ссылка на загрузку номера (для ознакомления) - 25Мб

http://www.rucomics.info/spiderman_the_clone.rar (открывать WinRar)