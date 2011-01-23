Набор текста со скан. страниц (16 выпусков)

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок238 просмотров

Добрый День! Уважаемые Отличники Скоростного набора текста!

Требуется набрать на Английском языке тексты (диалоги) со скан страниц.

Общая тематика - Комиксы и все что с этим связано!

Объём текстов - различный но не более 22-24 страниц для обработки!

Все номера для набора предоставляются сразу и результат сразу, за месяц! (можно быстрее)

Оплата за работу - номер - 5$!

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении ...

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте!

Оплата производится по Webmoney!

Прилагается скан страницы и полностью один номер из десяти. (объёмы практически одинаковые!)

ссылка на загрузку номера (для ознакомления) - 25Мб

http://www.rucomics.info/spiderman_the_clone.rar (открывать WinRar)

14 лет назад
Schiller22
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$15
14 дней
Только положительные отзывы можно сказать о работе с Дмитрием. Работа выполненна очень качественно и намного раньше запланированного срока. Четкая и детальная оценка своих сил и возможностей! Спасибо!
Сергей - порядочный и честный заказчик. Была поставлена четкая задача с нормальными ценами и отличной ценой. С оплатой проблем не было. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimacss
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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