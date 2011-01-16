Найти продукцию

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Нужно найти:

1.мотопомпу бензиновую для чистой воды производительностью 200-600литров в минуту, стоимостью до 350$

2.мотопомпу бензиновую для грязной воды производительностью 200-600литров в минуту, стоимостью до 500$

страна происхождения значения не имеет

РЕГИОН ПОИСКА (ПРОДАЖИ)

Беларусь, Россия

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14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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