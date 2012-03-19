Верстка и добавление на сайт статьи из PPT файла

Есть файл PPT в нем и картинки и текст. Надо отверстать статью и выложить на сайт.

Надо сделать на главной ссылку на страницу в которой и будет эта статья.

Файл PPT прилагаю.

Файл с описанием как должна быть добавлена ссылка на главной тоже в другом файле.

ЦМС: CMS v 1.6.7

Как оказалось это "CMS ExpressionEngine v 1.6.7"