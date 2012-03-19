Верстка и добавление на сайт статьи из PPT файла

$15
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Завершен4 заявки192 просмотра

Есть файл PPT в нем и картинки и текст. Надо отверстать статью и выложить на сайт.

Надо сделать на главной ссылку на страницу в которой и будет эта статья.

Файл PPT прилагаю.

Файл с описанием как должна быть добавлена ссылка на главной тоже в другом файле.

ЦМС: CMS v 1.6.7

Как оказалось это "CMS ExpressionEngine v 1.6.7"

13 лет назад
andrey-kulagin
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо за выполненную работу. Очень качественно. Учитывались все пожелания. Все довольны!
Спасибо за сотрудничество. Четко поставленное задание, постоянная готовность к диалогу с исполнителем, своевременная оплата - залог успешной реализации проекта. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад

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