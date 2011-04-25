Приватный проект для Безлепкиной Леры (bezlepkina)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка138 просмотров

Наполнение городского сайта на движке livestreet постами (новости, фото, афиша) 25-30 постов в месяц, 3-4 месяца для начала

14 лет назад
arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$180
120 дней
Спасибо, Лера. Работа выполнена как надо
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
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