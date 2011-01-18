Есть файл PPT в нем и картинки и текст. Надо отверстать статью и выложить на сайт. Надо сделать на главной ссылку на страницу в которой и будет эта статья. Файл PPT прилагаю. ...
Наполнение сайта
Дорогие друзья!
Требуется наполнение музыкального сайта: создание тематических html-страниц. Наполнение на Ваше усмотрение: либо каталог на ваш выбор, либо сами предложите.
Минимальная работа - 3000 новых страниц (шаблон основной страницы наполнения предоставлю).
Заказ требуется сделать в течении 3-4 дней.
Все остальные подробности в переписке.
Оплата за работу - только после выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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