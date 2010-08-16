Требуется создание сайта (3000 страниц) на html+include. Тематика: музыка. Оплата по выполнению работ. Срок - 10 дней максимум.
- $120Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $15
Уважаемые веблансеры! Требуется продвижение сайта путём обмена ссылками/баннерами с другими тематическими сайтами. Список сайтов с кем надо меняться предоставлю. Доступ FTP для обмена предоставлю. Текст письма и баннер предоставлю. Оплата частями по результатам выполненных работ. Цена 15$ за 10 обменов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Дорогие друзья! Требуется наполнение музыкального сайта: создание тематических html-страниц. Наполнение на Ваше усмотрение: либо каталог на ваш выбор, либо сами предложите. Минимальная работа - 3000 новых страниц (шаблон основной страницы наполнения предоставлю). Заказ требуется сделать в течении ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется создание 2х флеш-баннеров: Первый - размер 595*78 Второй - размер 245*207 Предоплату не даю - оплата только по факту выполнения работы. Подробности при общении.Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется создание мини-сайта любой тематики. Подробности при обсуждении.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется профессионально сверстать PSD-файл главной страницы и его 14 внутренних страниц. 14 страниц сделаны на основе главной, единственное различие – центральная часть страницы (шапка, подвал и боковой вертикальный блок на всех страницах идентичен). На макете присутствуют ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется редизайн музыкального сайта. Т.е. нарисовать новый дизайн и создать новый фирменный стиль. Нужно только нарисовать в графическом редакторе, нарезка дизайна не требуется. Новый сайт должен быть широкоформатным (на весь экран). Отвечу на любые вопросы. Пишите.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Здравствуйте, Музыкальному сайту необходим flash-баннер (495х60). Тематика: Битва диджеев. Баннер должен быть яркий и чуть агрессивный.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад