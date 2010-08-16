Рекомендую не связываться с данным заказчиком. Делал для него сайт. После того, как был выполнен весь объём работ, продемонстрировал работу сайта на своём хосте. Заказчик заявил, что деньги для оплаты заказа у него появятся только через 10 дней (хотя я заявил срок 4 дня на выполнение проекта); отказался выплатить даже часть суммы до тех пор, пока я не передам ему полностью готовый, работоспособный код (хотя работа сайта была продемонстрирована на моём хосте).