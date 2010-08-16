stwar

Николай Зарипов stwar

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обмен ссылками/баннерами

    $15

    Уважаемые веблансеры! Требуется продвижение сайта путём обмена ссылками/баннерами с другими тематическими сайтами. Список сайтов с кем надо меняться предоставлю. Доступ FTP для обмена предоставлю. Текст письма и баннер предоставлю. Оплата частями по результатам выполненных работ. Цена 15$ за 10 обменов.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта

    $100

    Дорогие друзья! Требуется наполнение музыкального сайта: создание тематических html-страниц. Наполнение на Ваше усмотрение: либо каталог на ваш выбор, либо сами предложите. Минимальная работа - 3000 новых страниц (шаблон основной страницы наполнения предоставлю). Заказ требуется сделать в течении ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание 2-х флеш-баннеров

    $30

    Требуется создание 2х флеш-баннеров: Первый - размер 595*78 Второй - размер 245*207 Предоплату не даю - оплата только по факту выполнения работы. Подробности при общении.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта и интеграция с БД.

    $100

    Требуется профессионально сверстать PSD-файл главной страницы и его 14 внутренних страниц. 14 страниц сделаны на основе главной, единственное различие – центральная часть страницы (шапка, подвал и боковой вертикальный блок на всех страницах идентичен). На макете присутствуют ...

    Верстка сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн музыкального сайта

    $200

    Требуется редизайн музыкального сайта. Т.е. нарисовать новый дизайн и создать новый фирменный стиль. Нужно только нарисовать в графическом редакторе, нарезка дизайна не требуется. Новый сайт должен быть широкоформатным (на весь экран). Отвечу на любые вопросы. Пишите.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    $15

    Здравствуйте, Музыкальному сайту необходим flash-баннер (495х60). Тематика: Битва диджеев. Баннер должен быть яркий и чуть агрессивный.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
cader
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$120
0 баллов
13 лет назад
Требуется создание сайта
Рекомендую не связываться с данным заказчиком. Делал для него сайт. После того, как был выполнен весь объём работ, продемонстрировал работу сайта на своём хосте. Заказчик заявил, что деньги для оплаты заказа у него появятся только через 10 дней (хотя я заявил срок 4 дня на выполнение проекта); отказался выплатить даже часть суммы до тех пор, пока я не передам ему полностью готовый, работоспособный код (хотя работа сайта была продемонстрирована на моём хосте).
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$175
10 баллов
13 лет назад
Создание мини-сайта
Отлично поработал над проектом Николая. Работал без аванса и после окончания работы тут же получил оплату. Приятно работать с надёжным человеком :)
Работа выполнена отлично. Эдик вложился в сроки и в 2000 страниц обнаружилось минимум ошибок, которые были тут же исправлены. Рекомендую всем и сам продолжаю сотрудничество
Ответный отзыв
vansy
Иван 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$85
10 баллов
13 лет назад
Редизайн музыкального сайта
Отличный заказчик. Понятно изъясняет задачу. Моментальная оплата. Рекомендую.
Спасибо за хорошую работу! Иван разработал стильный логотип, и выполнил редизайн сайта очень профессионально и быстро. Был всегда на связи, что значительно упростило работу над нашим проектом. Оперативно вносил все необходимые изменения и доработки. Заказ был выполнен меньше чем за 2 дня. Рекомендую. Отличный дизайн. Лучшее предложение цена-качество-срок исполнения. ))
Ответный отзыв
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Flash-баннер
Заказик мозг не парит, и к моему удивлению, практически ни одной корректировки с его стороны не было)) Полностью отдал право дизайна и сценария в мои руки, одним словом отличный заказчик, своевременная оплата, плюс последующее сотрудничество. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Шустрый парень. Сделал работу практически без переделов и корректировок.
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