Создание мини-сайта

$200
Сайты «под ключ»Завершен32 заявки492 просмотра
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Требуется создание мини-сайта любой тематики.

Подробности при обсуждении.

13 лет назад
stwar
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$175
14 дней
Работа выполнена отлично. Эдик вложился в сроки и в 2000 страниц обнаружилось минимум ошибок, которые были тут же исправлены. Рекомендую всем и сам продолжаю сотрудничество
Отлично поработал над проектом Николая. Работал без аванса и после окончания работы тут же получил оплату. Приятно работать с надёжным человеком :)
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