Интернет-проект по оценке фотографий

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Разработка дизайна, выбор движка и реализация идеи оценки на основе добавления фотографии пользователя. Возможно с частичным использованием технологий Flash и похожих.

1. Регистрация пользователей (разделение возможностей зарегистрированных и анонимных пользователей, группы пользователей)

2. Закачка фотографии (категории, возможность комментирования-обсуждения фотографии, регламентируемый доступ к фотографии по группам пользователей)

3. Возможность пользователя-владельца задавать вопросы в виде редактируемой анкеты (часть заполняет пользователь сам, остальное администратор)

4. Возможность ответов других пользователей на вопросы (в полуавтоматизированной системе с участием администратора)

5. Различные виды анкет с различными вопросами (редактирование как пользователем-владельцем, так и администратором), включая своё мнение

6. Система показателей по которым пользователями оцениваются фотографии (редактируется администратором, визуализация количества голосов)

6. Система рейтингов фотографий и пользователей, статистика данных.

Сайт должен быть лёгким, привлекательным и удобным.

В ходе разработки вполне могут появиться новые идеи (внедрение рекламы например или прикручивание платных анкет, фишек для социальных сетей Twitter, Facebook, vKontakte.). Фронт самостоятельности большой, особенно по дизайну.

Реализация и оплата поэтапная, начиная с дизайна и выбора CMS. В дальнейшем по мере успешного развития проекта возможно сопровождение и внедрение новых идей.

13 лет назад
Mister_i
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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