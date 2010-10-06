Сайт для игрового хостинга

Здравствуйте.

Необходимо создать "сайт под ключ" для проекта игрового хостинга.

Дизайн в игровом стиле, с понятным и дружелюбным "каркасом", чтобы при заходе на сайт потенциальный клиент знал куда ему нужно идти, чтобы посмотреть информацию или осуществить заказ.

Примеры удачных дизайном могу показать.

Интересуют только люди, у которых есть опыт в создание подобных сайтов и дизайнов.

Дополнительные параметры:

-CMS - любая

-срок - чем меньше, тем лучше

От вас: портфолио с примерами подобных работ, сроки и стоимость.