Создание сайта " под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок373 просмотра
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Необходимо создать сайт "под ключ" по горнолыжному курорту Домбай, для туристической компании, а также зарегить его в каталогах и продвинуть его.

Домен есть, хостинг есть, от Вас портфолио, время написания и цена.

13 лет назад
kurortmax
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад