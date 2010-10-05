Создание интернет проекта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок354 просмотра
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Выложил ТЗ.

Проект довольно сложный.

Жду предложений на [email protected] или в личку.

13 лет назад
kop2
Стас 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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