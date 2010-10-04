1 Необходимо сделать клон сайта e-on.ua на домен Phoneclub.ua с сохранением внутренней структуры сайта но с меньшим количеством категорий. 1.1. Категории Phoneclub.ua : «Мелкая бытовая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать партнерку для сайта ...
По срокам не дольше 2-х недель ...
Дизайн не особо сильно волнует больше функционал ...
огромный + если еще нарисуют баннер ...
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