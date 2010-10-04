Требуется изготовить сайт "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок373 просмотра
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Здравствуйте. Требуется изготовить сайт-интернет магазин "под ключ"

Необходимо:

- разработать дизайн сайта, банеров

- разработка фирменного стиля

- программная часть

От вас:

- наличие сильного портфолио

- цена и сроки изготовления

Рассматриваются кандидатуры людей имеющий опыт в создании интернет магазинов.

Приветствуются такие качества как ответственность, пунктуальность, серьезный подход к работе, аккуратность.

13 лет назад
kuzmin-foto
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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