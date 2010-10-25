Сайт тренингового центра+логотип. Joomla.

$500
Сайты «под ключ»Завершен21 заявка423 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта под управлением CMS Joomla, в случае, если не может обеспечить всю функциональность, рассматриваем другие CMS.

Основная задача сайта - привлечение клиентов на тренинги.

Оптимизация под определенный город.

Блок-схему сайта прилагаю. Идеи приветствуются.

Дизайн фона сайта. Идея есть, обсуждаема.

Общее количество страниц для заполнения - до 20.

ТЗ (частичное, дальнейшая совместная доработка) и материалы предоставлю.

Этапы работы:

Создание сайта и логотипа

Тестирование сайта на Вашем хостинге

Установка и тестирование на хостинге заказчика (есть). При необходимости, настройка параметров хостинга и CMS (по CMS - вплоть до замены).

Консультации по работе с СMS по администрированию, оптимизации и наполнению/редактированию.

Требуется профессионал. Умеющий, в том числе, спокойно и понятно работать с дилетантом.

Предложения со сроками исполнения.

Joomla
13 лет назад
qwerty30020
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
$500
14 дней
Серафима – лучший специалист, с которым когда-либо работал в данной области. А ее человеческие качества выше всяких оценок и похвал. Качество, скорость, креативность, изобретательность… это только несколько граней ее профессионализма. Даже при форс-мажоре Серафима каким-то образом умудряется выполнить задание. Сайт сделан в точности таким, каким его и представляли (ТЗ почти не было). Все нестандартные техничесике решения были реализованы. Работа профессионала с дилетантом на высочайшем уровне. Иногда казалось, что Серафима читает мысли) Серафима, спасибо!
Спасибо Вадиму и Надежде за интересный проект. Работалось легко и комфортно. Задание было предельно понятно. Я научилась многому. Желаю Вам огромных творческих успехов в вашей интересной работе и всего самого доброго!
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