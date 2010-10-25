Сайт тренингового центра+логотип. Joomla.

Создание сайта под управлением CMS Joomla, в случае, если не может обеспечить всю функциональность, рассматриваем другие CMS.

Основная задача сайта - привлечение клиентов на тренинги.

Оптимизация под определенный город.

Блок-схему сайта прилагаю. Идеи приветствуются.

Дизайн фона сайта. Идея есть, обсуждаема.

Общее количество страниц для заполнения - до 20.

ТЗ (частичное, дальнейшая совместная доработка) и материалы предоставлю.

Этапы работы:

Создание сайта и логотипа

Тестирование сайта на Вашем хостинге

Установка и тестирование на хостинге заказчика (есть). При необходимости, настройка параметров хостинга и CMS (по CMS - вплоть до замены).

Консультации по работе с СMS по администрированию, оптимизации и наполнению/редактированию.

Требуется профессионал. Умеющий, в том числе, спокойно и понятно работать с дилетантом.

Предложения со сроками исполнения.