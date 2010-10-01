Простенький туристический сайт.

Есть сайт: http://www.irlanatour.ru/ (сидит на WP) его нужно немного подправить (добавить и поменять ряд графических элементов).

Нужно создать ещё один сайтик - скорее даже туристический блог, где будут публиковаться горящие предложения. Здесь, соответственно дизайн и движок с Вас. Думаю WP будет в самый раз.

Потом нужно будет привязать блог к основному сайту. Так чтобы анонсы всех новых предложений с блога автоматом отображались на основном сайте в левой колонке.

ОГРОМНЫЙ ПЛЮС, если исполнитель будет из Ростова-на-Дону! Если всё понравится, возьмём на постоянную работу.