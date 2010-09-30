Магазин Joomla под ключ

Необходим недорогой сайт по воротам ! бюджет 800 грн Примеры сайтов по этой продукции которые нравятся http://www.tekko.com.ua/ http://www.sizam.ua/ http://www.gorizont.com.ua/ http://grandgate.com.ua/grand-prestig/ http://www.automatic-devices.kz/ http://www.vorota-vam.ru/ http://www.magma-nch.ru http://www.vorota.by/ http://www.bobmaster.ru/ http://www.buddom.com.ua/ http://vorota.kh.ua/ http://art-vorota.com.ua/shlagbaum
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна вот такая структура: http://cms.template-help.com/virtuemart_28944/ (с минимальными доработками) + под ключ дизайн магазина совершенно иного профиля чем в примере с полной проработкой функционала магазина по заданным параметрам:
- полноценный магазин с функциями корзины, модулями, выводящими определенные позиции товара, последние поступления, заказа непосредственно через сайт, функцей проверки наличия на складе, сменой валют, системой скидок, системами оплаты;
- система управления интернет-магазином и содержимым сайта;
- система публикации новостей;
- расширенный поиск по сайту и каталогу продукции;
- гибкая система управления рекламной информацией;
- компонент для поисковой оптимизации сайта и каталога продукции;
- импорт продукции из Microsoft Exel;
- размещение прайсов в електронных каталогах товаров;
+ дизайн элементов фирстиля - логотип, упаковочная бумага, обклейка автомобиля доставки, ручки, упаковочные коробки, кулек, конверт, футболка, куртка, кепка, зажигалка, блокнот.
Оплата только по завершению! (имею неоднократный негативный опыт)
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