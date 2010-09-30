Магазин Joomla под ключ

$750
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка336 просмотров
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Нужна вот такая структура: http://cms.template-help.com/virtuemart_28944/ (с минимальными доработками) + под ключ дизайн магазина совершенно иного профиля чем в примере с полной проработкой функционала магазина по заданным параметрам:

- полноценный магазин с функциями корзины, модулями, выводящими определенные позиции товара, последние поступления, заказа непосредственно через сайт, функцей проверки наличия на складе, сменой валют, системой скидок, системами оплаты;

- система управления интернет-магазином и содержимым сайта;

- система публикации новостей;

- расширенный поиск по сайту и каталогу продукции;

- гибкая система управления рекламной информацией;

- компонент для поисковой оптимизации сайта и каталога продукции;

- импорт продукции из Microsoft Exel;

- размещение прайсов в електронных каталогах товаров;

+ дизайн элементов фирстиля - логотип, упаковочная бумага, обклейка автомобиля доставки, ручки, упаковочные коробки, кулек, конверт, футболка, куртка, кепка, зажигалка, блокнот.

Оплата только по завершению! (имею неоднократный негативный опыт)

Joomla
13 лет назад
4absinth
Бойко 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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