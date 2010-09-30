Магазин Joomla под ключ

Нужна вот такая структура: http://cms.template-help.com/virtuemart_28944/ (с минимальными доработками) + под ключ дизайн магазина совершенно иного профиля чем в примере с полной проработкой функционала магазина по заданным параметрам:

- полноценный магазин с функциями корзины, модулями, выводящими определенные позиции товара, последние поступления, заказа непосредственно через сайт, функцей проверки наличия на складе, сменой валют, системой скидок, системами оплаты;

- система управления интернет-магазином и содержимым сайта;

- система публикации новостей;

- расширенный поиск по сайту и каталогу продукции;

- гибкая система управления рекламной информацией;

- компонент для поисковой оптимизации сайта и каталога продукции;

- импорт продукции из Microsoft Exel;

- размещение прайсов в електронных каталогах товаров;

+ дизайн элементов фирстиля - логотип, упаковочная бумага, обклейка автомобиля доставки, ручки, упаковочные коробки, кулек, конверт, футболка, куртка, кепка, зажигалка, блокнот.

Оплата только по завершению! (имею неоднократный негативный опыт)