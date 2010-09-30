Создание сайтов для коллекционеров

Здравствуйте!

Спасибо за вашу отзывчивость!

Нужен сайт для коллекционеров. Статьи, новости, форум и доска объявлений. Единая регистрация. Сайт может быть на любой CMS (хоть на Джумле или ВордПрессе), но он должен быть функциональным и недорогим.

Пишите свои предложения (сразу с ценой и сроками исполнения). Предпочтение отдам опытному в данном вопросе, но не завышающему цену исполнителю.