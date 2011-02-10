Сделать сайт интернет-магазина

Делать на Joomla. Другие cms - обсуждаемо. Дизайн не нужен.

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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛИЧКУ - НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!!!

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========= Техническое задание ============

Общие требования:

Возможность изменять номер телефона и почты (возможно icq) в шапке сайта и на нижнем колонтитуле

Возможность добавлять и убирать пункты из верхнего и бокового меню.

Боковое меню должно состоять из разделов каталога и иметь древообразную структуру (т.е. в каждом разделе должна быть возможность создавать подразделы). Возможность менять порядок разделов, подразделов и позиций товара относительно друг друга.

Верхнее меню должно состоять из таких разделов как "главная", "о магазине" (текстовая страница с возможностью вставлять картинку), "доставка" (текстовая страница с возможностью вставлять картинку), "оплата" и т.д. Должна быть возможность добавлять новые пункты меню и удалять старые. Помимо этого, в верхнем меню должен быть раздел статьи.

Раздел статьи должен содержать перечень статей, краткий анонс, возможность перейти в саму статью. Страница со статьей - текстовая страница с возможностью вставки картинки.

Текстовый редактор (на странице новости, описание товара, все разделы верхнего меню) должен включать след. функции: изенение размера шрифта, цвета, жирности, курсива, подчеркивания, возможность вставки картинки (через текстовый редактор - не через ftp), возможность задавать размер этой картинки, отступа картинки от текста, изменение ее положения относительно текста.

Товары должны высвечиваться в два или три столбика (в каждом разделе должна быть возможность отмечать количество столбцов).

Каждый товар должен включать след информацию: картинка, описание, цена, значек заказать, значек новинка

Сайт должен быть раздвижным

Под боковым меню должны высвечиваться новости

Ниже (под боковым меню и новостями) должны высвечиывться популярные статьи (должна быть возможность в разделе статьи помечать галочкой именно те, которые будут высвечиываться на главной странице и подкатегориях товаров)

Поиск по сайту

Возможность делать заказ через сайт

Генерирование прайс листа для маркета

Нужно сделать так, чтобы при генерировании прайс листа для яндекса была возможность высвечиваться не только со статусом "есть в наличии", но и "доступно под заказ"

Должна быть возможность загружать отдельные файлы на сайт для скачивания (например инструкции)

Главная страница

Возможность добавлять на главную страницу текстовую информацию с картинками

После текстовой информации должны высвечиваться хиты продаж (те товары которые в каталоге помечены как «хиты продаж» или «вывод на главной странице»).

Страница с товаром

На картинке с товаром должана автоматически появляться лупа (указатель на то, что картинку можно увеличить) и слово "увеличить". Увеличенная картинка должна открываться в новом маленьком окне и и на этом окне должен быть крестик, при нажати на который картинку можно закрыть.

Далее должна быть информация о стоимости, значек заказать, краткое описание, полное описание, две кнопки («описание» и «комплектация» - по умолчанию должен изначально открываться раздел «описание»)

В правой части должны прилагаться сопутствующие товары (картинка, краткое описание, стоимость, значек «перейти к полному описанию» - все должно быть активной ссылкой)

Должна быть возможность к каждому товару выбирать определенные сопутствующие товары. Выглядеть это должно следующим образом: все товары загружаются под определенным ID. Должна быть возможность перечислять номера ID которые будут выводиться как сопутствующие товары к каждому текущему товару.

Должна быть возможность к каждому товару выбирать определенные статьи

Должна быть возможность оставлять комментарий к товару (этот комментарий должен в обязательном порядке отправляться предварительно на модерацию сотрудникам нашего магазина и посе этого допускаться до публикации)

возможность вставки видео роликов (ролик должен закачиваться на сайт также, как картинка)