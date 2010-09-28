Создание сайта (сайта-визитки) для автосервиса

Дорогие соискатели, требуется Ваша помощь в создании, размещении и поддержании-раскрутке сайта www.toyotaclubspb.ru

Сайт подразумевается пока, как сайт-визитка, с последующим разворачиванием на нем различных сервисов, таких как интернет-магазин запчастей, форум, клуб. Но в данный момент, так как это все только начинается - финансы ограничены. Сайт видится в лубочном стиле, нами уже был разработан баннер в этом стиле, сайт хотелось бы видить с этими же героями и в таком же виде.

http://www.bannermaker.ru/banner.phtml?file=2010/04/100425-toyotaclubspb-468x60.swf&ver=2

Наполнение сайта предполагается такое-же как у сайта - www.tlcc.ru

Контактные данные - здесь, и на всякий случай - [email protected]

P.S. Предпочтения к соискателям - желательно Питер, Москва и соответственно наличный расчет. Но это требование не обязательно, и критерием к расмотрению не является.

Заранее Спасибо :)