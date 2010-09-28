Необходима электронная версия (сайт) путеводителя

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок231 просмотр
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Необходима электронная версия (сайт) путеводителя для яхтсменов с возможностью внесения дополнительной информации.

Создание сайта - под ключ;

Формат предоставленной информации для верстки в программе Adobe InDesign;

Дизайн - бесплатные шаблоны, яхтенной тематики;

Движок - желательно Wordpress

Главный критерий - цена.

Оплата исключительно по факту. Возможно поэтапно.

13 лет назад
Valery-S
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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