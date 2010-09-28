Необходимо создать полный аналог hotline.ua Оставляйте ваши цены...
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Необходима электронная версия (сайт) путеводителя для яхтсменов с возможностью внесения дополнительной информации.
Создание сайта - под ключ;
Формат предоставленной информации для верстки в программе Adobe InDesign;
Дизайн - бесплатные шаблоны, яхтенной тематики;
Движок - желательно Wordpress
Главный критерий - цена.
Оплата исключительно по факту. Возможно поэтапно.
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