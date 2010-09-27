Скопировать сайт

Есть сайт http://www.svs-solar.ru

Открывается дилер в другом городе, для него нужен такой же сайт один в один, на джамле, со следующими изменениями:

на главной странице пока будет три позиции: главная, контакты, информация

с главной убрать:

- спецпредложение,

- новые товары,

- новости,

- последние статьи.

в солнечных водонагревателях убрать,

- водогрейные трубки,

- принадлежности

- оставить фото солнечных водонагревателей, но убрать цены и увеличенные фото.

везде убрать комментарии и цены.

в информации будет статьи и прайс.

оставить статьи:

- расчёт эффективности солнечных водонагревателей и коллекторов, но без комментариев

- солнечные водонагреватели, без комментариев,

- солнечные коллекторы, без комментариев,

- таблица интенсивности солнечного облучения.

Доступа нет к сайту