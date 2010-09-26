Создать и раскрутить новый сайт (twins)

$250
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Существует компания занимающаяся недвижимостью. Акцент дается на 2 разных направления деятельности – недвижимость и инвестиции. Соответсвенно нужно создать и раскрутить в поисковиках эти 2 новых сайта в формате joomla (дающий возможность самостоятельно заполнять и редактировать новую информацию) при этом сохраняя визуальную связь отдельных элементов с общей идеей. Например – если компания называется Project Real то 1 сайт называется Project Real Home а другая Project Real Invest. Линки одного на другом.

Цель всей истории – обратить внимание на unique estate deals и конечно увеличение клиентской базы.

Несомненное преимущество – огромная база данных и доступ к самым ЭФФЕКТИВНЫМ ФИНАНСОВО объектам инвестирования любого масштаба и сертифицированные русскоговорящие эксперты.

На данный момент выбирается название и логотип. 3 Языка – ru, eng, gr.

Лицо сайта должно быть выдержано в определенном стиле (оттенки контрастного сочетания черно-белый) и быть максимально лаконично. Наряду с используемым материалом (цветными фото) покажет посетителям, что сайт современный и концептуальный.

Приветствуется flash-анимация и графические элементы привлекающие внимание но не создающие серьезных проблем по притормаживанию при загрузки страницы сайта и выбора посковиками.

Настройка модулей +

13 лет назад
Scandinavia
Саурова 
49 летГреция
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта

    Добрый день!!! Необходимо разработать сайт информационно-аналитического сервиса. Сервис предоставляет информацию об услугах организаций в области хостинга(виртуальный хостинг, физический и виртуальный выделенный сервер и т.д.), регистрации доменных имен, проектирования, разработки, дизайна, верстки, программирования, продвижения и обслуживания сайтов. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Портал формата "Доска обьявлений".

    Из всего изученного в сети, больше всего понравился портал: www.ss.lv/ru/ Если возможно сделать что-то очень похожее по дизайну (скромно и со вкусом) и функциональности, рассмотрю любые предложения. Важный момент, интересует опция сортировки обьявлений по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для турагентства.

    $250

    Нужны фрилансеры которые имели опыт создания сайта для турагенств. в подписе пишите ссылки на ваши сайты по данной тематике. заявки оставляйте в теме, в icq не долбитесь. P.S. Дизайн и верстка есть, необходима именно программная часть.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание каталога-магазина под ключ

    $200

    Требуется создание сайта каталога-магазина. Текущие материалы в наличии - http://www.growled.nl/old-version/, три позиции и контакты. Сайт про фито лампы с возможностью покупки представленой продукции. Статьи о фитолампах. Форум. От исполнителя требуется: выбор "движка" сайта (его установит наш администратор), ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Туристический портал

    $1000

    Требуется молодая команда, для реализации туристического портала . как пример http://www.ruschudo.ru/ портал должен работать как магазин туристических услуг предоставляющий максимум информации об самостоятельной организации отдыха. на сайте должны работать системы приема платежей

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт тендеров на Joomla 1.5

    Необходимо сделать на основе Joomla 1.5 сайт тендеров. т.з. прилагается. как Вариант, можно использовать http://demo.templateplazza.net/jobs_plazza/ готовый шаблон для поиска работы, здесь суть та же, только вместо поиска работы идёт поиск тендеров и размесещение тендеров (вместо вакансий). Дизайн остается "стандартный" ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим сайт

    Кратко: нужен простой сайт, но с возможностью создавать личный кабинет, в котором можно оставлять заявки на вещи из каталога (не корзина, не магазин), а также возможность показывать свои ссылки на интересующие товары. Запрос на полное ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад