Создать и раскрутить новый сайт (twins)

Добрый день!!! Необходимо разработать сайт информационно-аналитического сервиса. Сервис предоставляет информацию об услугах организаций в области хостинга(виртуальный хостинг, физический и виртуальный выделенный сервер и т.д.), регистрации доменных имен, проектирования, разработки, дизайна, верстки, программирования, продвижения и обслуживания сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует компания занимающаяся недвижимостью. Акцент дается на 2 разных направления деятельности – недвижимость и инвестиции. Соответсвенно нужно создать и раскрутить в поисковиках эти 2 новых сайта в формате joomla (дающий возможность самостоятельно заполнять и редактировать новую информацию) при этом сохраняя визуальную связь отдельных элементов с общей идеей. Например – если компания называется Project Real то 1 сайт называется Project Real Home а другая Project Real Invest. Линки одного на другом.
Цель всей истории – обратить внимание на unique estate deals и конечно увеличение клиентской базы.
Несомненное преимущество – огромная база данных и доступ к самым ЭФФЕКТИВНЫМ ФИНАНСОВО объектам инвестирования любого масштаба и сертифицированные русскоговорящие эксперты.
На данный момент выбирается название и логотип. 3 Языка – ru, eng, gr.
Лицо сайта должно быть выдержано в определенном стиле (оттенки контрастного сочетания черно-белый) и быть максимально лаконично. Наряду с используемым материалом (цветными фото) покажет посетителям, что сайт современный и концептуальный.
Приветствуется flash-анимация и графические элементы привлекающие внимание но не создающие серьезных проблем по притормаживанию при загрузки страницы сайта и выбора посковиками.
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