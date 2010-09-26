Создать и раскрутить новый сайт (twins)

Существует компания занимающаяся недвижимостью. Акцент дается на 2 разных направления деятельности – недвижимость и инвестиции. Соответсвенно нужно создать и раскрутить в поисковиках эти 2 новых сайта в формате joomla (дающий возможность самостоятельно заполнять и редактировать новую информацию) при этом сохраняя визуальную связь отдельных элементов с общей идеей. Например – если компания называется Project Real то 1 сайт называется Project Real Home а другая Project Real Invest. Линки одного на другом.

Цель всей истории – обратить внимание на unique estate deals и конечно увеличение клиентской базы.

Несомненное преимущество – огромная база данных и доступ к самым ЭФФЕКТИВНЫМ ФИНАНСОВО объектам инвестирования любого масштаба и сертифицированные русскоговорящие эксперты.

На данный момент выбирается название и логотип. 3 Языка – ru, eng, gr.

Лицо сайта должно быть выдержано в определенном стиле (оттенки контрастного сочетания черно-белый) и быть максимально лаконично. Наряду с используемым материалом (цветными фото) покажет посетителям, что сайт современный и концептуальный.

Приветствуется flash-анимация и графические элементы привлекающие внимание но не создающие серьезных проблем по притормаживанию при загрузки страницы сайта и выбора посковиками.

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