Создание каталога-магазина под ключ

Требуется создание сайта каталога-магазина. Текущие материалы в наличии - http://www.growled.nl/old-version/, три позиции и контакты.

Сайт про фито лампы с возможностью покупки представленой продукции. Статьи о фитолампах. Форум.

От исполнителя требуется: выбор "движка" сайта (его установит наш администратор), планирование структуры сайта, дизайн, верстка, наполнение тематическими статьями.

Язык сайта - голладский. Администраторская часть - русская/голландская/английская.

Все материалы кроме уже имеющихся на сайте по ссылке выше предоставляет исполнитель: статьи, дизайн, верстка и т.д.