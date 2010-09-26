Разработка сайта

Добрый день!!!

Необходимо разработать сайт информационно-аналитического сервиса. Сервис предоставляет информацию об услугах организаций в области хостинга(виртуальный хостинг, физический и виртуальный выделенный сервер и т.д.), регистрации доменных имен, проектирования, разработки, дизайна, верстки, программирования, продвижения и обслуживания сайтов. Для организаций должна быть предоставлена возможность регистрации и размещения информационных материалов (новости, статьи, обзоры и т.д.).

Обязательно указывайте свою цену и сроки в соответствующих полях заявки!!!

Большая просьба вместо претензий учитывать тот факт, что ТЗ не предоставляется и что, соответственно, указывает на необходимость его разработки!!!!!!!!!