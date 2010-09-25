Приватный для Антона Середы

Попытался войти в положение Антона, за что и поплатился. Антон, сославшись на трудности, получил 25% оплаты раньше договоренности, не считая внесенных 50% до начала работы (т.е. в сумме 75%), и пропал. С 19 ноября 2010 перестал отвечать на сообщения при постоянном онлайне, с 10 ноября 2010 прекратились все продвижения по проекту. Как итог, срыв сроков и возможно всего проекта. Множество проблем, связанных с завершением начатого, поиск специалиста готового доделать не свою работу и т.д. Не могу сказать, что Антон ничего не делал, напротив, работы велись, сделано много и обидно, что брошено при таких обстоятельствах. И на этом Спасибо.