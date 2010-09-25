Небольшой Flash сайт.

Всем спасибо)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создать сайт первая страница которого предлагает выбор между FLASH и HTML версиями.
FLASH версия - открывается в режиме FullScreen, захватывая весь экран, проигрывается 20-30 секундный ролик.
Записываются cookies и в дальнейшем ролик не проигрывается, а сразу грузится меню сайта.
FLASH сайт умеет подхватывать новости с HTML версии. Все тексты также должны подхватываться с HTML версии, т.е. при изменении статьи на HTML, текст FLASHа тоже меняется.
Состоит сайт из шапки, правого меню и левой части - контента.
На сайте всего 5 страниц: см. ниже
Начальная заставка (мульт) - контурная графика - город в контурах, восход солнца, человек идет...все в линиях обыгрывая все движения только в черном и белых цветах (очень отдаленно похоже на Mr.Freeman). Возможны отдельные предметы и элементы - цветные, но в целом вся гамма сайта построена на контрасте черного и белого, перехода между цветами и линиях, силуетах, контурах.
HTML версия - В том же дизайне что и FLASH версия, только облегчена по максимуму. Вместо FLASH шапки - GIFы и т.д. Дизайн натянуть на Joomla 5.20 (или свои варианты)
Состав сайта: О ФИРМЕ, КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ (7 наименований на странице с подробным описанием, форма заказа не нужна), ГДЕ КУПИТЬ, ВОПРОС-ОТВЕТ, КОНТАКТЫ
Ищу комплексного исполнителя, который и FLASH нарисует и на движок натянет.
Сроки: чем быстрее - тем больше денег.
Деньги: жду Ваших предложений, НО!!! не предлагайте заранее завышеную стоимость. В теме довольно давно и знаю какие расценки. Предложения "Я КРУТОЙ ВСЕ СДЕЛАЮ" - в игнор! Пожалуйста, только конкретные предложения с суммой и сроками.
Предпочтение будет отдаваться тем лансерам, которые пришлют набросок: ночь, город в далеке, между городом и зрителем - вода (река, озеро), чтобы можно было оценить понимает исполнитель меня или нет. Помните - 3D не нужно...достаточно линий, контуров.
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