Создание сайта

Необходимо создать развлекательный сайт.

На сайте должно присутствовать две онлайн игры: "бильярд" и карточная игра "дурак". Посетители должны соревноваться между собой. Все подробности в ЛС. Сроки на

выполнение от двух до четырех недель. Оплата поэтапная и исключительно после предоставления проделанной работы.

Опыт обязателен.

Пишите сроки и цену.