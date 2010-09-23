Создание сайта

Сделать сайт согласно ТЗ, высылаю отдельно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать развлекательный сайт.
На сайте должно присутствовать две онлайн игры: "бильярд" и карточная игра "дурак". Посетители должны соревноваться между собой. Все подробности в ЛС. Сроки на
выполнение от двух до четырех недель. Оплата поэтапная и исключительно после предоставления проделанной работы.
Опыт обязателен.
Пишите сроки и цену.
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