Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок313 просмотров
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Необходимо создать развлекательный сайт.

На сайте должно присутствовать две онлайн игры: "бильярд" и карточная игра "дурак". Посетители должны соревноваться между собой. Все подробности в ЛС. Сроки на

выполнение от двух до четырех недель. Оплата поэтапная и исключительно после предоставления проделанной работы.

Опыт обязателен.

Пишите сроки и цену.

13 лет назад
ExtensaRi
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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