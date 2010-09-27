ExtensaRi

Екатерина ExtensaRi

 
37 летРоссия/Кисловодск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Необходимо создать развлекательный сайт. На сайте должно присутствовать две онлайн игры: "бильярд" и карточная игра "дурак". Посетители должны соревноваться между собой. Все подробности в ЛС. Сроки на выполнение от двух до четырех недель. Оплата ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад