Необходимо разработать приложение для Вконтакте, маил ру. Проект должен приносить прибыль и быть востребованным. Оплата достойная. Жду ваших предложений!
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
13 лет назад
Необходимо разработать приложение для Вконтакте, маил ру. Проект должен приносить прибыль и быть востребованным. Оплата достойная. Жду ваших предложений!
Необходимо создать развлекательный сайт. На сайте должно присутствовать две онлайн игры: "бильярд" и карточная игра "дурак". Посетители должны соревноваться между собой. Все подробности в ЛС. Сроки на выполнение от двух до четырех недель. Оплата ...