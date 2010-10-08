1. Надо расположить в статьях рекламу от гугл таким образом как тут: http://www.vamdieta.ru/diabet-dieta/ Картинка слева, реклама справа. 2. И тут: http://www.vamdieta.ru/category/diet/sbalansirovannye/ Картинка слева, анонс справа. Причем, в анонсе картинка меньше чем в основном тексте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение для Вконтакте, маил ру. Проект должен приносить прибыль и быть востребованным. Оплата достойная. Жду ваших предложений!
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