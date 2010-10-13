Нужно установить калькулятор на Virtuemart

Нужно написать просто скрипт-сервис, который отображает метрики/линеечки. пример xttp://metric.rodim.ru/ тематики которые будут: возраст ребенка - пример тут хttp://metric.rodim.ru/kinder/index.html свадьба - хttp://metric.rodim.ru/wedding/index.html беременность - хttp://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html новогодние - хttp://metric.rodim.ru/pages/new-year.html день рождения - хttp://metric.rodim.ru/other/birthday.html требования: - желательно без базы данных - возможность добавлять новые линеечки, бегунки простым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен калькулятор аналогичный калькулятору на сайте 101flag_ru в вымпелах. Кто может написать такой, или кто разбирается в JUME добро пожаловать!
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо подключить текдок к каталогу сайта - основное это совмещение и обработка кросс-номеров. Принимаются предложения только от людей кто разбирается в данном вопросе. Пишем здесь - проект закрыт от просмотра - на сообщения в личку не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется оптимизировать сайт написанный на php old-style. Медленная загрузка главной, видимо не оптимизированы запросы к mysql, нужно определить слабое место. При включение отслеживании медленных запросов к mysql лог пустой. Ширины канал хватает. Проц на сервер слабенький, оперативной ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести сайт с самописного движка на DLE, шаблон я дам, но нужно будет интегрировать в него пару скриптов. На сайте есть форум но непосредственно в сайт он не интегрирован, так что будет достаточно поставить ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Установка модуля аккаунтов Настройка опции обновлении опции жалобы добавить причину жалобы. Добавить ссылку на добавление видеоВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Вводная. Joomla + Virtuemart. Задача. Соответственно мне нужен результат - включающий в себя возможность заливать на мой сайт информацию о товарах, как с прайсов, так и через парсер других сайтов, а так же экспорт для закачки в яндекс.директ. Процесс. Импорт, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется человек, хорошо знающий WP, который бы настроил корректное отображение сайта и устранил некоторые проблемы. Сайт на Wordpress c установленной темой ClassiPress и плагином WPML Multilingual CMS. Необходимо: 1)Настроить Гугл карту. Не отображается адрес на карте, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $70
Нужно разработать простое приложение для Фейсбука на PHP/MySQL/JQuery. Всего 3 страницы. Срок – 3 дня. Бюджет – $70 Подробности в ICQ 577541749.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
САбж. Сами каталоги надо где-то взять. Лучше если у вас есть опыт работы с ними... Требуются все основные иномарки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен перл скрипт что б работал под activeperl что берет данные из файлов и добавит в хтмл страницы .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад