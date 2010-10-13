Нужно установить калькулятор на Virtuemart

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки180 просмотров
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Нужен калькулятор аналогичный калькулятору на сайте 101flag_ru в вымпелах. Кто может написать такой, или кто разбирается в JUME добро пожаловать!

Virtuemart
13 лет назад
dreameraboutstar
Алексей Чунаев 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
thecool
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$15
1 день
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