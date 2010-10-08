Оптимизировать сайт

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Требуется оптимизировать сайт написанный на php old-style.

Медленная загрузка главной, видимо не оптимизированы запросы к mysql, нужно определить слабое место. При включение отслеживании медленных запросов к mysql лог пустой.

Ширины канал хватает. Проц на сервер слабенький, оперативной 1 Гб.

Прикрепляю график на котором видно что с 5 числа началась нагрузка, но почему с 7 она стала только system не понятно.

Касательно верстки оптимизация не требуется.

13 лет назад
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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