Скрипт постинга в Wordpress

- переделка каталога, категорий, вывода товаров под вид примерно как на nakolesah.ru и адаптация под будущий подбор; - расчет ширины диска в правом столбце; - подбор шин и дисков по параметрам(c определенными допущениями в указанных параметрах в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть csv файл определенного формата (в аттаче пример).
Каждая строка файла - это пост на вордпрессе. Постинг легко осуществить с помощью вот этого скрипта - http://www.charnad.com/blog/apdejt-klassa-wp-poster/ (единственное просмотреть создание кастом филдов и категорий)
Нужно при постинге автоматически создавать дерево категорий (в файле есть колонки с category1,2,3) 1 - родительская категория, 2- ребенок категории 1 и т.д. максимум 3-ая вложенность.
Так же нужно скриптом создавать custom fields в посте вордпресса, название береться из названия колонки.
Остальные колонки стандартные для поста.
В файле конфигурации указывать с какого файла парсить и креденшелы к вордпрессу.
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