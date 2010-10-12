Скрипт постинга в Wordpress

Есть csv файл определенного формата (в аттаче пример).

Каждая строка файла - это пост на вордпрессе. Постинг легко осуществить с помощью вот этого скрипта - http://www.charnad.com/blog/apdejt-klassa-wp-poster/ (единственное просмотреть создание кастом филдов и категорий)

Нужно при постинге автоматически создавать дерево категорий (в файле есть колонки с category1,2,3) 1 - родительская категория, 2- ребенок категории 1 и т.д. максимум 3-ая вложенность.

Так же нужно скриптом создавать custom fields в посте вордпресса, название береться из названия колонки.

Остальные колонки стандартные для поста.

В файле конфигурации указывать с какого файла парсить и креденшелы к вордпрессу.