Конструктор схем проезда API Яндекс.Карты

Создание Sitemap для сайта auto.svitua.net sitemap.xml - для ПС
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Требуется создать простенький скрипт, где можно будет вводить название улицы и номер дома, находить его на Яндекс.картах , отмечать точку и вставлять эту карту на сайт.
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