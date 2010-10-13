Конструктор схем проезда API Яндекс.Карты

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать простенький скрипт, где можно будет вводить название улицы и номер дома, находить его на Яндекс.картах , отмечать точку и вставлять эту карту на сайт.

13 лет назад
garrikos
Игорь 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Хороший программист, сговорчивый парень,сделал все быстро и четко. С ним можно работать!
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.