Скрипт/Парсер/Граббер

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок199 просмотров
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Есть несколько сайтов, с не так часто обновляемым содержимым.

Нужно:

1. чтобы информация об изменениях на этих сайтах приходила, ну хотя бы на почту

От вас возможные решения, стоимость, сроки

2.В дальнейшем потребуется тоже самое, но после предварительной сортировки по ключевым словам скаченная инфа должна публиковаться на сайте

13 лет назад
Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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