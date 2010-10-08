Скрипт/Парсер/Граббер

Здравствуйте! 1. Мне нужна система регистрации пользователей. (50.000 - 100.000 анкет) 2. Система переписки между участниками системы 3. Фото-банк + файловое хранилище 4. Платёжные системы 5. API + админ-панель для агентств. Полный бюджет делится поровну на каждую часть. Работа принимается и оплачивается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сайтов, с не так часто обновляемым содержимым.
Нужно:
1. чтобы информация об изменениях на этих сайтах приходила, ну хотя бы на почту
От вас возможные решения, стоимость, сроки
2.В дальнейшем потребуется тоже самое, но после предварительной сортировки по ключевым словам скаченная инфа должна публиковаться на сайте
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