Скрипт/Парсер/Граббер

Есть несколько сайтов, с не так часто обновляемым содержимым.

Нужно:

1. чтобы информация об изменениях на этих сайтах приходила, ну хотя бы на почту

От вас возможные решения, стоимость, сроки

2.В дальнейшем потребуется тоже самое, но после предварительной сортировки по ключевым словам скаченная инфа должна публиковаться на сайте