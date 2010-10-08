Cs-cart Интеграция с 1с плюс доработки по движку

1)Интеграция с 1с Управление торговлей

2)Нужно внести изменения в регистрацию: Логин при регистрации будет должен генерироваться автоматически от 00000001(имя логина) до бесконечности

3)Добавить шаблон для печати(1-я колонка наименование товара, 2-я колонка кол-во, 3-я колонка номера клиентов(логин) в строке для одной позиции товара может быть не ограниченное кол-во клиентов(Пример: Мыло 140шт. 140 номеров(логинов клиентов которые это мыло заказали за день))

4)Изменение вида ссылки у встроенной партнерской программы www.домен.ком/partner&номер_партнера.php (логин)

5)Сделать пожизненную привязку зарегистрировавшегося клиента по партнерской ссылки к партнеру.

Указывайте стоимость работы и сроки.