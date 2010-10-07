Virtuemart + 1C

В общем проблема следующая: была использована интеграция 1С 7.7 и Virtuemart

все отлично работает, не считая того что 1c-ка выгружает в кодировке ANSI и как следствие на сайте - сплошные кракозябры. По сути надо дописать в фунцкцию 1с чтобы данные экспортировались в формате utf-8

Кто сталкивался/знает решение - милости просим в проект