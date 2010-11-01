Скрипт замены.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок309 просмотров
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Сразу напишу данная задача не стандартная! И не подойдет программистам, которые пишут только типовые и элементарные скрипты вроде грабберов, парсеров и т.п

Задача модернизировать уже имеющийся скрипт.

Скрипт выполняет замену строки вида "bla-bla" на "bla-bla2"

Замена происходит в специальном файле на определенном байте.

Нужно модернизировать алгоритм нахождения нужного байта.

Все что нужно для тестов и удобства понимания задачи\алгоритма будет предоставлено.

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13 лет назад
ROOSEL
Кирил 
46 летБельгия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Refast
Сергей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
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