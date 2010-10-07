Программирование флеш-сайта

Нужно сделать флешку по данному ТЗ.

Она предназначена для отображения большой картинки на главной странице сайта на всё окно браузера. Вставлять картинки и тексты во флешку не требуется, это будет делаться отдельно.

От флешки потребуется:

1. Прелоадер.

2. Загрузка картинки с сервера (возможность сделать кнопку, чтобы по её нажатию загрузилась другая картинка)

3. Фиксированный минимальный размер флешки. Если окно браузера больше этого размера, то флешка растягивается на всё окно.

4. Центр картинки соответствует центру окна браузера. При этом масштаб картинки подбирается таким образом, чтобы высота либо ширина картинки соответствовала по размеру одному краю рабочего окна, а второй параметр обрезается по бокам.

5. К отдельным элементам картинки выводятся подсказки (всегда видны), которые представляют из себя текст на фоне полупрозрачной полоски с выноской. Масштаб текста меняется вместе с масштабом картинки (чтобы не было проблемы уползания подсказок за экран). При нажатии на подсказку она разворачивается в прямоугольник фиксированных размеров, подгружающий картинку и содержащий текст. При этом основная картинка затемняется.

6. Кнопка смены изображения. При нажатии на эту кнопку вместо текущей картинки с сервера загружается другая картинка и первая картинка с простеньким эффектом заменяется на вторую (чтобы маргания не было)

Всю конфигурацию флешка берёт из отдельного файла на сервере:

1. Ссылка на основную картинку

2. Ссыли на дополнительные картинки, которые могут заменить основную

3. Карта подсказок

4. Тексты подсказок

5. Тексты и картинки развернутых подсказок