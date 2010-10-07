Доработать скрипт интернет-магазина

На сайте нужно сделать настраиваемую администратором форму для записи клиентов в виде календаря... например заходит клиент , щелкает по нужному дню и времени и записывается на прием... и так далее если нужно подробнее то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на базе vam shop. Необходима доработка.
ТЗ в приложении, линк на сайт там же.
Кое-что в ТЗ требует уточнения.
Пишите пожалуйста примерные сроки\цены, предложения без этого не рассматриваю.
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