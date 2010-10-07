Перенос сайта на cms

Здравствуйте, есть сайт pооlsan.ru (набирать руками!!!) в настоящее время работающий на cms cimple. требуется перенести сайт на другую отлично индексирующуюся cms (можно платный вариант) с более мощным функционалом (что бы можно было сделать все что душе угодно на страницах и в меню, например, прикрепить видео, делать нужный титл, чпу и проч.) с обязательным сохранинием урлов(!!!). Админка должна быть интуитивно понятной, не требующая особых знаний программированяи и копания в кодах. Также хочу обновить дизайн, склоняюсь к минимализму. Жду предложений приемущество-цена-срок. Джумлу , вордпресс и подобную хрень прошу не предлагать - хочется уже отойти от сателитоподобия. Спасибо за понимание.