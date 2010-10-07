Работа с формами заказа и регистрации

Требуется доработать форму заказа такси:

http://tkavtoplus.ru/zakaztaxi.html

Что необходимо сделать для формы ЗАКАЗ ТАКСИ ОНЛАЙН:

1) Сделать телефон обязательным полем. И капчу тоже сделать обязательным. Все остальные будут не обязательными.

2) Сделать капчу, чтобы она была цифровой. Цифры желательно наподобие, как указаны на странице. Капча

должна работать.

3) Сделать так, чтобы выпадающий список в поле УКАЖИТЕ

УЛИЦУ брал список улиц из базы и собственно в выпадающем списке можно было выбрать улицу в алфавитном порядке.

Что необходимо сделать для формы ВХОД ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

1) логин и пароль обязательные поля

2) при нажатии кнопки войти должна происходить сверка введенной информации с базой данных и после этого: если неверно введены логин или пароль (или сразу оба), то выдается предупреждение, что мол неверно введены логин и пароль. Если все введено верно, то переходим на страницу

http://tkavtoplus.ru/zakaztaxilogin.html

Срок в течение недели нужно будет сделать.

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