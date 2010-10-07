Загрузчик фото на Jquery

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки216 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно написать собственный загрузчик фото на Jquery, который бы легко интегрировался бы в сайт, другим программистом.

Вот ТЗ

1. Скрипт должен быть на JQuery

2. Скрипт должен работать под броузерами IE 6+ , Opera 8+ , FireFox 3+, Chrome, Safari

3. Если JS отключен, выводить стандартный HTML

4. Должно быть 4 файла скрипта. 1- HTML с загрузкой формы 2 – библиотека jqury 3 -Сам скрипт загрузки. 4. PHP- файл

5. В параметрах указывать такие параметры:

– максимальный размер загружаемого фала (может быть неограниченный если 0).

– ширину и высоту файла, пропорционального уменьшения

– папку для загрузки фото.

6. При загрузке фала сделать GIF-прилодер. Файла GIF-можно легко поменять на свой

7. Легко настраиваемый CSS

8. Загрузка файлов в определенную папку. PHP их уменьшает пропорционально.

9. Возможность загрузки одновременное неограниченного количества изображений с разными

10. Поддержка JPG и GIF

11. После загрузки исходного изображения выводить уменьшенное изображение на текущей странице над блоком вложения.

На скриншоте, то, что я хочу получить в итоге.

Более подробно в привате. Сразу указывайте ореинтировочную стоимость

Предпочтение гражданам с Украины (но не обязательно).

Оплата скорее всего WebMoney

jQuery
13 лет назад
yudjesgroup
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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