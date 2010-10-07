К работающему сайту (joomla 1,5) нужно подключить Фриланс биржу с оплатами SMS и WM Самого компонента Фриланс биржи нет, поэтому предлагайте. Опыт и примеры аналогичных работ обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужно написать собственный загрузчик фото на Jquery, который бы легко интегрировался бы в сайт, другим программистом.
Вот ТЗ
1. Скрипт должен быть на JQuery
2. Скрипт должен работать под броузерами IE 6+ , Opera 8+ , FireFox 3+, Chrome, Safari
3. Если JS отключен, выводить стандартный HTML
4. Должно быть 4 файла скрипта. 1- HTML с загрузкой формы 2 – библиотека jqury 3 -Сам скрипт загрузки. 4. PHP- файл
5. В параметрах указывать такие параметры:
– максимальный размер загружаемого фала (может быть неограниченный если 0).
– ширину и высоту файла, пропорционального уменьшения
– папку для загрузки фото.
6. При загрузке фала сделать GIF-прилодер. Файла GIF-можно легко поменять на свой
7. Легко настраиваемый CSS
8. Загрузка файлов в определенную папку. PHP их уменьшает пропорционально.
9. Возможность загрузки одновременное неограниченного количества изображений с разными
10. Поддержка JPG и GIF
11. После загрузки исходного изображения выводить уменьшенное изображение на текущей странице над блоком вложения.
На скриншоте, то, что я хочу получить в итоге.
Более подробно в привате. Сразу указывайте ореинтировочную стоимость
Предпочтение гражданам с Украины (но не обязательно).
Оплата скорее всего WebMoney
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