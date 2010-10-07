Разобраться с сайтом и доработать

Сайт www.realty-inform.com необходимо разобраться с кодом и внести ряд доработок:

1. доработать систему заливки файлов, файловый архив по категориям

2. оргинизовать доступ к ним через систему авторизации, разграничение доступа по периоду времени

3. ну и сделать чтобы все то что есть на сайте работало без ошибок.

4. прикрутить систему оплаты за доступ по кредиткам, через терминалы, вебмани и по банку.Т.е. автоматическая генерация стоимости с дальнейшим перенаправлением на сайт платежной системы. Это просто можно сделать - я предоставлю код его нужно будет вставить и все )

Это основное. Остальное по ходу работы.