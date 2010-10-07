Добавление библиотек jquery, mootools на сайт

Помогите разобраться.

Установил на сайт gold-bruss точка ru компонент joomfish, после чего браузер IE стал выдавать сообщения об ошибках что на сервере нет необходимых библиотек

/mootools.js

/jquery.js

/js/jquery-1.3.2.min.js

/js/slide.js (это не понятно что вообще за файл и где его брать)

Подскажите, где эти файлы брать? (Заходил на сайт jquery, так и не понял, в чем разница между jquery и jquery-1.3.2.min), кроме того, закачав то что у них там есть (наугад) и загрузив на сервер (прописал пути до файлов), сайт исчез и просто белый экран. Сменил файлы на другие, сайт стал долго грузится (и так до конца не открываться) и компьютер гудеть сильно начинает.

Помогите, самому не разобраться.