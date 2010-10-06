Скрипт каталога предприятий.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки176 просмотров
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Нужен готовый, уже реализованный в реальных проектах, скрипт каталога предприятий. Нужен удобный, продуманный скрипт, который будет использоваться для создания развернутого каталога предприятий торговли, услуг в небольшом городе. Дополнительно требуется адаптировать скрипт к существующему дизайну. Оплата по факту размещения на моем хостинге.

13 лет назад
Valery-S
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад