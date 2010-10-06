Нужно сделать один несложный движок.

Добрый день нужно написать легкий оптимизированный для поисковых систем движок... С админ панелью... В админ панели должна быть возможность размещат:ь мета данные и возможность добавлять html код в нарисованные области, ну или просто отвести отдельные файлы для этого...

Нужно создать сайт... Ну например:

Идут вопросы:

один вопрос:

Несколько вариантов ответа...

Далее в зависисмости от ответов, другие вопросы и так ветка до бесконечности (но фактически нужена ветка порядка 10 вопросов по каждой ветке). И в конце в зависимости от ответов переход на индивидуальную страницу с предложением вариантов... Вариантов хостинга, на сокращенные варианты хостингов... Правильный сокращенный вариант хостинга расположен на втором рисунке, с пометкой "правильный вариант".

На первом рисунке расположенно как должна выглядеть главная страница и страница другие страницы с вопросами...

На третьем рисунке расположен как должен выглядеть рейтинг хостингов... Используются "правильный вариант" скажем по 10 на странице и нверху нарисованная сортировка...

Также в админ панели должна быть возможность добавления этих хостингов, с добавлением сокращенного варианта и расширенного (простая форма с html).

В админ панели при добавлении сокращенного варианта должна быть форма добавить ссылку сразу на сайт ( в "правильном варианте", красная ссылка "на сайт"), форма куда можно вставить ссылку на отзывы (просто возможность вставки произвольной ссылки), форма со вставкой ссылки на обзоры ( просто возможность вставки произвольной ссылки), также форма для добавления логотипа (фотки)... И выбор к какой категории принадлежит сайт (виртуальный хостинг, VDS, аренда сервера и размещение сервера), если можно в админ панели должна быть возможность добавлять эти категории ( и они соответственно должны появляться в топе хостенгов в разделе сортировка)...

Также в админ панели должна быть возможность добавить вопросы и просто создать эту ветку вопросов с возможностью выбора какие хостинге показывать под конец этой ветки вопросов...

Дизайн должен быть такой как на рисунках...

Скрипт должен быть обезопасен максимально.

Далее возможен заказ у исполнителя дополнительных доработок.

Вот вроде все написал, что было мне необходимо...

С уважением Александр.

Жду ваших предложений с ценой.