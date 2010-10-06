Консультация JAVA

Нужен js специалист чтобы оживить карусель в шапке http://teebbnc.web-flair.com/ скрипт на jquery нужно подобрать или написать работать она должна так если ничего не нажато меняется через какое-то время если нажата ссылка нижняя то соответсвенно тут же происходит смена и еще ...