Нужно дописать функционал

Для сайта - www.irisbook.ru - нужно внести дополнения:

1. Необходима возможность зарегистрированному пользователю со статусом "автор", например, в своем личном кабинете видеть статистику просмотров конкретного товара (его книги, прикрепленной к нему) и весь список заказов по книге, сделанных в магазине.

2. Возможность продавать электронные книги и дать возможность людям бесплатно скачивать маленькие файлики PDF?

* Скачивание есть, но пока глючит, а вот одновременно нет /и скачать и купить/.

p.s. Работает на базе PHPShop Enterprise CMS.