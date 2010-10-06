Интегрировать js карусель

Нужен js специалист чтобы оживить карусель в шапке http://teebbnc.web-flair.com/

скрипт на jquery нужно подобрать или написать

работать она должна так

если ничего не нажато меняется через какое-то время

если нажата ссылка нижняя то соответсвенно тут же происходит смена

и еще подключить кнопки управления, чтобы можно было остановить анимацию и запустить в ту или другую сторону

сделать нужно оперативно

сайт на вордпрессе, верстка этой части готова, правки вносить нужно будет в шаблоны вордпресса