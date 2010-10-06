Написание скриптов на Perl

Приватный проект для LaBestia
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Организация веб-разработчик ищет для постоянного сотрудничества на удалённой основе perl-программиста.
Внимание!!! Опыт программирования на Perl не менее трёх лет!
Обязанности: написание типовых скриптов-роботов на Perl, взаимодействующих с веб-сайтами (эмулирующих поведение пользователя на сайте).
Требования: отличное знание Perl, знание html-кода, внимательность, ответственность, соблюдение сроков выполнения работ.
Условия: сдельная оплата труда по договорённости.
Для того чтобы работать с нами вы должны:
1. прислать образец написанного вами кода с пояснениями.
2. выполнить небольшое тестовое задание
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
На сайте стоит галерея, которая работает при помощи lightbox http://sadimira.toperf.ru/nikolino-1 В режиме просмотра большого фото и при клике на него идет смена фото на следующее ( this.activeImage + 1 ) Когда кликаем на последнее фото, нужно чтобы цикл ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Существует профиль пользователя. Существует каталог компаний. Надо реализовать чтобы на странице фирмы была кнопка "Мне нравится". Пользователь наживает и на странице фирмы появляется список тех кому нравится. А на странице пользователя появляется список компаний, по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Следует проделать подобную процедуру: http://forums.adobe.com/thread/535771 Полное описание задачи в приложении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Регистрация, авторизация, окно игры в браузере разбито на несколько фреймов. - фрейм чата - фрейм игроков онлайн - фрейм статистики - игровой фрейм В игровом фрейме, передвижение по полю боя(сетка). и не сложный бой. Полное ТЗ - заинтересовавшему человеку Если цены и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт сделанный на 90%. Надо его доделать, а именно: Сделать красивую страницу с кратким описанием продуктов (окло 5-6 продуктов), сбоку должна быть кнопочка купить(через LiqPay) и кнопка подробнее которая ведёт на страницу товара, которую тоже ...Закрыт13 лет назад
Необходим программист на длительное сторудничество для доработок существующего интернет-магазина. Требования: отличное знание php, xml, xsl, sql и пр. Все вопросы и предложения обсуждаются индивидуально в личке.Завершен13 лет назад
- $250
Необходимо оптимизировать сайт, выполненный на XML+XSLT под старые браузеры Firefox 1.5 и Opera 9. Т.е отладить стили XSL и другие вещи, что бы сайт корректно работал со старыми браузерами. Графику/дизайн/раскладку менять не нужно. Только ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать эффект по примеру ( только полоску, которая проходит по тексту, сделать в синем градиенте, а не в белом как сейчас ). Сделать ссылку на внешний ресурс с открытием на этой же странице - ...Закрыт13 лет назад
Внести небольшие изменения в флеш ролик - убрать страничку Исходники естьЗакрыт13 лет назад