Написание скриптов на Perl

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Организация веб-разработчик ищет для постоянного сотрудничества на удалённой основе perl-программиста.

Внимание!!! Опыт программирования на Perl не менее трёх лет!

Обязанности: написание типовых скриптов-роботов на Perl, взаимодействующих с веб-сайтами (эмулирующих поведение пользователя на сайте).

Требования: отличное знание Perl, знание html-кода, внимательность, ответственность, соблюдение сроков выполнения работ.

Условия: сдельная оплата труда по договорённости.

Для того чтобы работать с нами вы должны:

1. прислать образец написанного вами кода с пояснениями.

2. выполнить небольшое тестовое задание

Perl
13 лет назад
ramizka
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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